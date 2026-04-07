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Écrit par Pauline Neerman
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[En Images] Rewe ouvre des magasins de proximité sans personnel dans les zones rurales

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Food7 avril, 2026

Le groupe allemand de supermarchés REWE a ouvert dans le village de Golmbach (Basse-Saxe) une supérette entièrement automatisée, accessible 24 heures sur 24. Avec ce concept, le distributeur souhaite répondre à un problème structurel : la disparition des supermarchés traditionnels dans les zones rurales.

Courses 24 h/24, 7 j/7

L’« Amalys nahkauf Box » dessert environ 900 habitants et fonctionne sans personnel. Les clients passent leurs achats à une caisse en libre-service et paient exclusivement par carte de paiement ou de crédit. Sur une surface de vente de seulement 39 mètres carrés, le magasin propose quelque 800 produits, allant des denrées alimentaires fraîches aux articles d’usage quotidien.

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