[En images] Visite d’un supermarché Edeka avec un restaurant étoilé

Le plus grand supermarché expérientiel d’Allemagne se trouve à Düsseldorf : Edeka Zurheide Feine Kost propose des produits culinaires exceptionnels sur plus de 10 000 m². Avec RetailDetail, découvrez ce magasin phénoménal, tant devant que derrière les coulisses.

Un magasin phare impressionnant

La famille Zurheide exploite six supermarchés dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous sont des destinations pour les gourmets, mais l’impressionnant magasin phare de deux étages qui a ouvert ses portes en mars 2018 dans le centre de Düsseldorf surpasse tout, avec un assortiment de 60 000 références, dont une gamme incomparable de spécialités gastronomiques et divers restaurants, dont un « Meat Atelier », un hambar, un bar à champagne et même un véritable restaurant étoilé, Setzkasten, qui transforme des produits sélectionnés du supermarché en plats créatifs et modernes et fait désormais partie des 341 meilleurs établissements gastronomiques d’Allemagne.

La dernière nouveauté depuis septembre dernier dans ce magasin est un shop-in-shop italien de 300 m² proposant environ 1 000 produits, des antipasti aux dolci. Avec cette nouvelle offre, le détaillant souhaite répondre à la demande croissante en produits fins italiens. « Les assortiments internationaux, en particulier les produits italiens, sont très prisés chez nous », explique le directeur Rüdiger Zurheide. « C’est pourquoi nous avons décidé de créer un univers italien tel qu’il n’existait encore jamais chez Zurheide. » Des employés formés sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions.

Vous souhaitez découvrir les coulisses de ce magasin unique ? C’est possible : les 24 et 25 février, RetailDetail se rendra à Düsseldorf, l’une des villes les plus inspirantes d’Allemagne en matière de commerce de détail, avec The Buzz, et visitera EuroShop 2026, le salon professionnel le plus important et le plus influent au monde dans le domaine de l’innovation dans le commerce de détail. Outre Edeka, nous visiterons également Rewe, MediaMarkt, Galeria et LEGO, accompagnés par la professeure en design commercial Katelijn Quartier de l’UHasselt, ainsi que par le rédacteur en chef Stefan Van Rompaey et le fondateur Jorg Snoeck de RetailDetail. Il reste encore quelques places disponibles. Inscrivez-vous rapidement via le lien ci-dessous.