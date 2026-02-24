Färm s’étend à Liège avec l’acquisition de Biofagnes

La chaîne bio bruxelloise Färm franchit une nouvelle étape en Wallonie avec le rachat des trois magasins Biofagnes. Le détaillant fait ainsi son entrée dans la région de Liège et renforce sa présence sur un marché qui se remet encore de la crise énergétique et du choc inflationniste.

Nouvelle province

Biofagnes exploite des magasins à Neupré, Dolembreux et Barchon. À Dolembreux, il y a également le restaurant Croc en Fagnes. Avec l’intégration de ces trois points de vente dans la province de Liège, Färm renforce sa position dans la partie francophone du pays et continue d’étendre son réseau au-delà de Bruxelles et du Brabant wallon.

Le rachat de Biofagnes s’inscrit dans le cadre d’une consolidation plus large du secteur bio, un mouvement lancé il y a plusieurs années par Färm et sa société mère Ekoplaza. Le marché bio belge a été durement touché ces dernières années, notamment par la crise énergétique et l’inflation, ce qui fait que les magasins spécialisés indépendants ont du mal à rester à flot.

Pourtant, Ekoplaza et Färm enregistrent eux aussi des pertes : la société derrière les magasins flamands Ekoplaza a enregistré 4 millions d’euros de pertes reportées l’année dernière, Färm environ 1,5 million d’euros. Ces chiffres rouges seraient toutefois dus à l’expansion agressive de ces dernières années ; sur le plan opérationnel, les formules seraient rentables.