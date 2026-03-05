Ferrero scinde ses activités et réorganise sa direction

Le fabricant de Nutella, Ferrero, modifie sa structure de direction et sépare son activité principale traditionnelle des activités plus récentes telles que les glaces et les céréales pour le petit-déjeuner. L’actuel directeur du groupe déménage également afin de superviser l’intégration de Kellogg.

Ancien contre nouveau

Ferrero regroupe désormais ses activités traditionnelles – chocolat, confiserie, biscuits, produits de boulangerie et produits dits « better-for-you » – dans la division Ferrero Core. Le directeur stratégique Alessandro Nervegna prendra la tête de cette nouvelle division à partir du 1er septembre. M. Nervegna est actuellement directeur de la stratégie et de l’innovation et travaille chez Ferrero depuis près de trente ans.