La météo est morose dans le secteur des produits de grande consommation, mais Filet Pur a heureusement pu repérer quelques motifs d’espoir, comme un leader du marché qui assume ses responsabilités sociales et un discounter qui brise des tabous relationnels.

Hères

Le marketing, c’est l’art de manier le storytelling et d’autres artifices afin d’extorquer aux consommateurs un prix plus élevé que la concurrence. Mais la méthode semble malgré tout avoir ses limites, doit bien constater PepsiCo. La multinationale prévoit de baisser dans certains cas de 15% les prix de chips comme les Lay’s et les Cheetos cette année afin de répondre à la pression sur les volumes et aux plaintes des consommateurs américains. Ce qui est tout de même étrange. Ces pauvres hères n’ont-ils donc pas entendu ce que leur président bien-aimé rabâche depuis des mois, à savoir que les prix n’ont jamais été aussi bas que sous son règne ?