[Filet Pur] Carabistouilles ultra-transformées

L’Europe sème la confusion sur la fausse viande et pose un gros problème aux marques de chips. Mais ne vous inquiétez pas : manger des bonbons à s’en rendre malade reste une activité hautement sociale. Et le franglais est en passe de devenir la langue de travail à Zaandam, à en croire votre Filet Pur. Pas de quoi !

Bullshittomètre

Cette semaine, un étrange document est tombé dans notre boîte aux lettres : une « enquête » (ou du moins elle se présente comme telle) censée démontrer que les Belges considèrent le grignotage comme un « moteur de lien social ». Je cite. L’agence de relations publiques m’a même envoyé cette étonnante conclusion la veille de la publication du communiqué de presse, un petit truc bien connu pour piquer la curiosité de quelques heureux élus au sein de la caste journalistique. Raté. Enfin, ils ont bien éveillé mon attention, mais pas suffisamment pour publier un article. « Le grignotage moteur de lien social ? » Et cela lors de la Journée mondiale de l’obésité (le 4 mars) ? Mon bullshittomètre a immédiatement bondi dans le rouge.