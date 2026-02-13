[Filet Pur] Leader laconique

L’aversion aux pertes met les multinationales sur la défensive, tandis que les consommateurs se détournent de leurs trop chères marques – et de l’alcool. Pas de petits cœurs ni de rose dans ce Filet Pur, qui met à l’honneur l’humoriste le plus sous-estimé du foodretail européen.

Thérapie de couple

Vous aussi ? Les nombreux messages de Saint-Valentin que j’ai reçus ce matin dans ma boîte mail et sur mes réseaux sociaux m’ont laissé un indéfinissable sentiment de vertige agrémenté d’un léger mal de tête. Car si certains spécialistes du marketing tentent de prendre en otage cette célébration commerciale de l’amour avec un peu trop d’empressement, c’est indéniable : love is in the air ! Kraft et Heinz voudraient par exemple donner une nouvelle chance à leur mariage de convenance. La thérapie de couple a bien fonctionné, manifestement.