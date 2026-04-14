Morrisons supprime 200 emplois à son siège social

La chaîne de supermarchés britannique Morrisons procède à une restructuration de son organisation centrale. Au siège social de Bradford, environ 200 emplois sont menacés, ce qui représente un peu moins de 10 % des effectifs sur ce site.

Automatisation et IA

Le distributeur, qui emploie quelque 96 000 personnes au Royaume-Uni, a entre-temps lancé une procédure de consultation avec les salariés concernés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une réorientation stratégique plus large, dans laquelle Morrisons mise davantage sur l’automatisation et l’intelligence artificielle.

Un porte-parole explique ces projets à la BBC : « Alors que nous évoluons et nous adaptons, nous proposons d’apporter des changements à différents niveaux de notre organisation centrale. Cela s’accompagnera de décisions difficiles mais nécessaires qui auront des conséquences pour nos collègues du siège social. » Morrisons s’engage à aider les employés concernés à trouver un autre poste au sein de l’organisation, dans la mesure du possible.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un programme de transformation lancé l’année dernière par Morrisons afin d’accroître l’efficacité des services centraux. L’automatisation des processus manuels, dans laquelle l’IA joue un rôle de plus en plus important, en constitue un élément clé. Le distributeur s’attend à ce que la technologie permette non seulement de réaliser des économies, mais aussi d’accroître la capacité opérationnelle sur un marché concurrentiel où les marges sont sous pression.

Dans le même temps, Morrisons continue d’investir dans la compétitivité des prix. La chaîne de supermarchés a récemment enregistré une hausse de son chiffre d’affaires, mais souligne que les consommateurs traversent une période difficile. C’est pourquoi l’entreprise souhaite continuer à miser sur des prix compétitifs pour fidéliser sa clientèle.