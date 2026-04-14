Le Fourgon, spécialiste de la consigne, procède à une acquisition en Espagne

Le Fourgon, l’acteur français du commerce électronique durable qui livre également en Belgique des produits dans des emballages réutilisables à domicile à l’aide de fourgons électriques, rachète son homologue espagnol Re-pot Market et prépare une levée de fonds.

Collaboration avec Carrefour

La start-up circulaire Le Fourgon, fondée en France en 2021, nourrit de grandes ambitions européennes. Après son lancement à Liège, en Belgique, en novembre 2025 et sa fusion avec son homologue La Tournée un mois plus tard, l’entreprise rachète désormais la start-up espagnole Re-pot Market, basée à Barcelone. Il s’agit d’une acquisition par échange d’actions, explique Charles Christory, PDG de Le Fourgon, au magazine professionnel français LSA. Il souhaite reproduire ce modèle à partir de 2027 dans d’autres villes espagnoles telles que Madrid et Valence. Re-pot Market génère un million d’euros de chiffre d’affaires et est rentable.

Sur son marché domestique français, Le Fourgon accélère quant à lui sa croissance en concluant des partenariats locaux avec la grande distribution : après une collaboration avec l’acteur du commerce électronique Chronodrive, filiale du groupe Auchan, la start-up durable s’associe également à Carrefour. Cette collaboration devrait se poursuivre à l’avenir sur les marchés espagnol et belge.

Doubler de taille

Selon Christory, tant les fabricants de marques que les détaillants sont à la recherche de solutions pour des emballages réutilisables. Cela doit se faire à l’échelle européenne, d’où l’ambition de se développer rapidement. Ailleurs aussi, on observe une consolidation dans le secteur des start-ups sans emballage : il suffit de penser à la récente fusion entre la société belge Andy et la société néerlandaise Pieter Pot. Le Fourgon est en pourparlers avec des investisseurs pour finaliser un tour de table. L’ambition est de doubler la taille de l’entreprise d’ici 2027, pour traiter alors 50 à 60 millions de bouteilles et de bocaux par an.

Le Fourgon livre à domicile des boissons, des pâtes, du riz, des produits de beauté et des produits ménagers dans des emballages réutilisables. L’entreprise récupère les emballages vides lors de la livraison suivante, à l’aide de camionnettes 100 % électriques, sans que le client ait à payer la consigne à l’avance.