Les supermarchés en ligne durables Pieter Pot et Andy fusionnent

Le supermarché en ligne néerlandais sans emballage Pieter Pot et le livreur de boissons belge Andy s’associent. Ensemble, ils souhaitent créer la première chaîne de supermarchés internationale sans emballages jetables au Benelux.

Du redémarrage à l’économie d’échelle

Les deux entreprises unissent leurs forces avec pour mission d’imposer les emballages consignés comme nouvelle norme, afin de réduire structurellement la montagne de déchets. « Nous avons désormais l’envergure nécessaire pour accélérer le changement durable dans le secteur des supermarchés », déclare Dries Vander Stichele, cofondateur d’Andy. L’accent est mis sur la poursuite de la croissance, l’efficacité opérationnelle et l’attraction de nouveaux clients.