La marque de nutrition sportive XXL Nutrition ouvre sa propre salle de sport phare

La marque néerlandaise de nutrition sportive XXL Nutrition, à l’origine un acteur du commerce en ligne, étend sa présence physique avec son propre centre de fitness : le premier XXL Gym ouvrira ses portes cet été dans le centre-ville de Helmond.

Une étape logique

D’une superficie de plus de 1 500 mètres carrés, ce centre de fitness devrait ouvrir ses portes en août, à côté du magasin Albert Heijn XL, dans le centre-ville de Helmond, la ville où tout a commencé pour la marque. L’emplacement pourrait éventuellement être agrandi d’environ 1 000 mètres carrés à une date ultérieure. Pour l’entreprise, à l’origine un détaillant en ligne, cela marque une nouvelle expansion sur le marché physique.

La salle de sport XXL s’adresse à un large public de sportifs et sera équipée des appareils les plus récents. Des entraîneurs personnels seront disponibles, ainsi que des services complémentaires tels que l’ostéopathie et la kinésithérapie. La nouvelle salle de sport accueillera également un Hyrox Training Club officiel d’environ 300 mètres carrés. Bien entendu, les sportifs trouveront dans cette salle de sport la gamme complète de compléments alimentaires, de nutrition sportive, d’accessoires et de vêtements de sport de XXL Nutrition.

« Le XXL Gym s’inscrit dans la continuité de la marque que nous avons développée ces dernières années », déclare René van der Zel, PDG et fondateur de XXL Nutrition. « Bien que la vente en ligne reste une base solide, nos produits sont désormais également disponibles dans des milliers de salles de sport, de supermarchés, de stations-service, d’écoles, d’établissements de soins et d’hôpitaux. » XXL Nutrition est leader du marché de la nutrition et des compléments alimentaires pour sportifs au Benelux et a franchi en 2025 le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.