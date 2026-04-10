[Filet Pur] Sacrément optimistes

Alors que les agriculteurs sont sur la paille, les consommateurs resserrent les cordons de la bourse. Les chercheurs de valeur ajoutée sont un groupe cible très surestimé, mais nous avons assisté au plus grand placement de produit de l’histoire. Non, ce sont pas les dossiers Epstein, mais bien votre Filet Pur !

Retour à l’essentiel

Maintenant que le fameux détroit d’Ormuz est à la fois ouvert et fermé – Schrödinger s’en arracherait les cheveux –, nous ne sommes sans doute pas au bout de nos peines. Les prix de l’énergie et des engrais qui explosent vont placer les agriculteurs face à des choix déchirants : semer moins, arrêter de chauffer les serres, passer à des cultures qui nécessitent moins d’engrais… Nous pouvons donc nous attendre à un régime de pommes de terre gratuites, parce qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent.