[Analyse] Les prix cassés sur les pâtes valent à Albert Heijn plus de sympathie que de critiques

Avec une opération promotionnelle pour la marque belge de pâtes Soubry, Albert Heijn fait à nouveau la une des journaux en Flandre. Ces promotions à prix cassés semblent valoir au détaillant plus de sympathie que de critiques.

Une pratique courante

Ceux qui pensaient que la limite avait été atteinte avec la campagne « 2 + 5 gratuits » d’Albert Heijn, très controversée et vivement critiquée en novembre dernier, se sont trompés. Cette semaine, la chaîne de supermarchés néerlandaise se lance en Flandre dans une nouvelle opération assez inédite : dix paquets de pâtes de la marque Soubry pour à peine 4,99 euros, ce qui représente, pour ces grands conditionnements, une réduction de plus de 75 %.