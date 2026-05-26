Uber propose plusieurs milliards d’euros pour Delivery Hero

Uber souhaite racheter la plateforme allemande de livraison de repas Delivery Hero et semble prêt à mettre le prix pour y parvenir. Une première offre de 11,5 milliards d’euros a été rejetée. Entre-temps, Doordash manifeste également son intérêt.

Vague de consolidation

Selon le Financial Times, Uber, qui détient déjà une participation de près de 20 % dans Delivery Hero, aurait proposé à l’un des principaux actionnaires de la plateforme une offre de 38 euros par action, valorisant ainsi l’entreprise à 11,5 milliards d’euros. Après le rejet de cette offre, Uber envisagerait de faire une offre plus élevée. L’un des principaux actionnaires de la plateforme de livraison est Prosus, mais ce groupe doit réduire sa participation : c’était en effet une condition pour pouvoir racheter Just Eat Takeaway. Le cours de l’action de Delivery Hero grimpe en flèche en raison des spéculations.