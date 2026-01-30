[Filet Pur] Sentiers battus

Un boycott sans rayons vides, des comparaisons infondées, une guerre sans victimes et une vision d’avenir qui se conjugue déjà au passé : on est sacrément sorti des sentiers battus la semaine dernière, constate Filet Pur.

Annulation

Je commençais à m’inquiéter un peu. Mes tournées d’inspection hebdomadaires des plus grandes chaînes de supermarchés se révélaient vaines : je ne notais aucun rayon vide suspect. Dommage. Pas la moindre affichette se confondant en excuse. Aïe. Jusqu’à cette semaine, donc. Enfin ! Parce que – vous le comprendrez aisément – comme tout reporter de guerre j’aime écrire sur mon sujet favori, je remercie les responsables des achats de chez Delhaize pour leur contribution à mon bonheur professionnel.