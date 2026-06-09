Fin de l’exception belge : Cécémel devient Chocomel

Après 77 ans d’existence, l’icône belge Cécémel disparaît du marché. À partir de ce mois-ci, le lait chocolaté s’appellera Chocomel, le même nom que la marque porte depuis des décennies aux Pays-Bas et dans d’autres pays européens. Mais cette décision suscite l’émotion chez les consommateurs, qui sont attachés à cette marque familière.

Un seul nom de marque partout

Le changement de nom, annoncé par le géant laitier FrieslandCampina, vise à mettre en place une stratégie de marque uniforme au-delà des frontières. Ce changement de nom doit renforcer la reconnaissance de la marque et réduire les coûts de marketing, puisqu’il ne sera plus nécessaire d’avoir des emballages et des campagnes distincts pour la Belgique et les Pays-Bas.