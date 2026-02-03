Forte croissance du chiffre d’affaires pour Tony’s Chocolonely

Au cours d’une année marquée par des prix record du cacao et la pire récolte depuis dix ans, Tony’s Chocolonely a néanmoins enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires et un léger bénéfice d’exploitation. Les États-Unis sont désormais le plus grand marché pour cette entreprise à impact social.

Croissance limitée en volume

Le chiffre d’affaires de Tony’s Chocolonely a augmenté de 20 % l’année dernière, pour atteindre 240 millions d’euros. Aux États-Unis, la marque a connu une croissance d’environ 50 %, atteignant 75 millions d’euros, ce qui fait des États-Unis le plus grand marché de Tony, devant son marché domestique, les Pays-Bas. La croissance du chiffre d’affaires est principalement due à des hausses de prix, même si le volume a également augmenté de 4 % dans un marché en contraction (contre 22 % l’année dernière). L’entreprise à impact social a enregistré un léger bénéfice d’exploitation (EBIT) de 0,2 million d’euros, soit une augmentation de 3 millions par rapport à l’année dernière. La perte nette s’est élevée à 4,4 millions d’euros, soit moins que les 6,8 millions d’euros de l’année dernière.

Près de 27 000 tonnes de cacao équitable ont été achetées via Tony’s Open Chain (TOC), soit une augmentation de 50 %, ce qui a un impact positif sur plus de 30 000 producteurs de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana (+60 % par rapport à l’année dernière). Dans les coopératives partenaires avec lesquelles Tony’s travaille à long terme, le pourcentage de travail des enfants est inférieur à 5 %, contre une moyenne de 46,7 % dans l’industrie. 99,99 % du cacao acheté par TOC est sans déforestation. Tous les cas de travail des enfants ou de déforestation détectés sont résolus. Au cours de cet exercice, deux nouveaux partenaires de mission ont rejoint TOC, Albert Heijn a étendu sa coopération et Aldi a également prolongé son engagement de cinq ans. TOC compte désormais plus de 20 partenaires de mission et 19 coopératives partenaires, selon l’entreprise.

« Investir dans la résilience »

« L’année a été difficile, mais nous avons démontré la résilience et l’efficacité de notre modèle, avec une forte croissance du chiffre d’affaires, du volume et de la rentabilité, et surtout de l’impact pour les producteurs de cacao et leurs familles », déclare le CEO Douglas Lamont. « Maintenant que les prix plus élevés ont été répercutés sur les consommateurs et que le prix du marché du cacao baisse, le secteur doit réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons investir dans la résilience face aux chocs climatiques futurs et aux pertes de récoltes. Les investissements à long terme dans les producteurs de cacao, via des prix plus élevés, leur permettent d’investir dans une culture durable du cacao. Cela réduit les fluctuations de volume en période de changement climatique et met fin aux formes les plus graves d’exploitation, notamment le travail des enfants. »