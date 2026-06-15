Forte d’une nouvelle identité, la chaîne belge de gaufres Chez Albert se tourne vers l’international

La marque de gaufres Chez Albert vient d’ouvrir son neuvième magasin, dans un emplacement de choix au centre d’Anvers. Parallèlement, l’enseigne dévoile une nouvelle identité de marque, qui prépare l’entreprise à une nouvelle phase de croissance internationale.

« Un emplacement de rêve »

La neuvième succursale de la chaîne de gaufres Chez Albert se trouve dans la Leysstraat, juste au début du Meir, la rue commerçante la plus connue et la plus fréquentée d’Anvers. Le détaillant, qui possède déjà des magasins notamment à Ostende, Bruxelles, Louvain et Bruges, opte ainsi une nouvelle fois pour un emplacement de choix à forte fréquentation.

« Nous sommes déjà présents dans le cœur historique d’Anvers, sur la Melkmarkt, mais avec cette ouverture, nous amenons Chez Albert dans l’une des rues commerçantes les plus emblématiques de Belgique », déclare le fondateur Bert Vanaudenaerde. « Le Meir attire chaque jour des milliers de visiteurs venus de Belgique et de l’étranger. Pour une marque construite autour d’une spécialité belge authentique, c’est un emplacement de rêve. »

Prêts pour la prochaine étape

Parallèlement à l’ouverture de la succursale anversoise, Chez Albert présente également une identité de marque entièrement renouvelée. Le rebranding comprend un nouveau style visuel, un concept de magasin rafraîchi et une expérience de marque contemporaine en phase avec l’image internationale que la marque s’est forgée ces dernières années.

« Après quinze ans, nous avons estimé que le moment était venu de donner un coup de jeune à notre marque », explique Vanaudenaerde. « Avec neuf magasins en Belgique, nous sommes aujourd’hui plus forts que jamais, mais ce n’est certainement pas une fin en soi. Nous voyons encore des opportunités de croissance en Belgique et nous explorons également des possibilités au-delà de nos frontières. Avec cette nouvelle identité de marque, nous construisons une marque prête pour la prochaine étape. »