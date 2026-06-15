Forte hausse des bénéfices pour El Corte Inglés

Grâce à des gains d’efficacité constants, le leader du marché espagnol, El Corte Inglés, a enregistré au cours du dernier exercice un bénéfice net de 628 millions d’euros, soit une hausse de 22,8 % par rapport à l’année précédente.

Une croissance solide

Le détaillant vient de publier ses résultats financiers pour l’exercice 2025-2026, qui s’est terminé le 28 février 2026. Le chiffre d’affaires consolidé total d’El Corte Inglés s’est élevé à 17,247 milliards d’euros. Cela correspond à une hausse de 1,1 % et à une croissance de 2 % à périmètre constant.