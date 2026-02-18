FrieslandCampina en 2025 : un début crémeux, un arrière-saison aigre

Le géant laitier FrieslandCampina a enregistré en 2025 des résultats financiers supérieurs aux prévisions, malgré un second semestre difficile. Ce qui avait commencé en douceur a soudainement tourné au vinaigre lorsqu’un excédent important de lait a fait chuter les prix de base des produits laitiers.

Une année à deux visages

Le chiffre d’affaires net a augmenté de 3,9 % pour atteindre 13,4 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net a légèrement augmenté pour atteindre 328 millions d’euros. Néanmoins, l’année n’a pas été un succès sans nuages. Le premier semestre 2025 a été favorable, avec des prix élevés des produits laitiers et une forte demande. Au second semestre, cependant, les prix de base des produits laitiers ont fortement baissé en raison d’une offre mondiale abondante de lait. L’approvisionnement total en lait a augmenté de 2,4 % pour atteindre 9,268 milliards de kilogrammes.

FrieslandCampina affirme néanmoins avoir gagné des parts de marché en Europe. Les éleveurs laitiers ont également bénéficié d’une hausse significative du prix du lait : le prix moyen a augmenté de 7,5 % pour atteindre 56,93 euros par 100 kilogrammes de lait. Les membres ont reçu un paiement supplémentaire en espèces de 1,31 euro par 100 kilogrammes, soit 10 centimes de plus qu’il y a un an.

Au premier semestre 2026, FrieslandCampina s’attend à un marché encore difficile, avec une pression persistante sur les prix de base des produits laitiers. La reprise n’est attendue qu’au second semestre. La fusion avec la coopérative laitière belge Milcobel, finalisée le 1er janvier 2026, a certes permis d’accueillir quelque 1 250 nouveaux membres et 950 employés supplémentaires en Belgique et en France. Parallèlement, l’entreprise a racheté Wisconsin Whey Protein en Amérique du Nord.