Have A Roll poursuit son expansion à Malines

Have A Roll, une enseigne anversoise spécialisée dans les brioches à la cannelle végétaliennes, poursuit son expansion avec un nouveau magasin à Malines. Le neuvième établissement ouvrira ses portes fin avril sur le Bruul.

La communauté comme boussole

Ce qui a commencé comme une modeste expérience de pâtisserie dans la cuisine du fondateur Dennis Van Peel pendant la pandémie est devenu en cinq ans un concept à part entière : après le premier pop-up à Anvers en 2021, Have A Roll s’est progressivement étendu à Gand, Bruxelles, Louvain et Bruges. La marque a également conquis deux villes aux Pays-Bas.

C’est maintenant au tour de Malines, après une enquête menée auprès des clients. Lorsque Have A Roll a demandé à ses 57 000 followers sur les réseaux sociaux où ils souhaitaient voir ouvrir le prochain magasin, la ville sur la Dyle est arrivée en tête. « Pour nous, c’est très simple : nous écoutons notre communauté », explique Van Peel. « C’est donc une grande satisfaction d’ouvrir un nouveau magasin ici. »

Le nouveau magasin ouvrira fin avril au numéro 22 du Bruul à Malines. La date d’ouverture exacte sera communiquée ultérieurement.