Have A Roll s’installe au centre commercial Wijnegem Shopping Center

Le samedi 28 février, Have a Roll, le célèbre spécialiste des roulés à la cannelle végétaliens, ouvrira un nouveau magasin dans un emplacement de choix : au centre commercial Wijnegem Shopping Center, le détaillant pourra ainsi toucher des clients de tout le pays.

Atteindre un nouveau public

Wijnegem sera le deuxième site de la chaîne à Anvers, le sixième en Belgique et le huitième au total. Au cours des dernières années, la marque s’est imposée comme une valeur sûre dans des villes telles que Gand, Bruxelles, Louvain, Bruges, Amsterdam et Utrecht. Mais Anvers reste le lieu où tout a commencé. « Avec Wijnegem, nous rapprochons Have A Roll de nos origines, mais en même temps, nous nous ouvrons à tout le pays. Le centre commercial Wijnegem attire naturellement des clients de toute la Belgique, ce qui nous permet de faire découvrir nos cinnamon rolls à de nombreuses nouvelles personnes », explique Lisa Wynen, co-gérante.

Dans le nouveau magasin, les visiteurs peuvent compter sur l’offre familière qui fait la renommée de Have A Roll : des cinnamon rolls 100 % végétaliens, fraîchement préparés, récompensés par le Belgian Vegan Award for Best Pastry. Au menu, huit classiques, tels que le Speculaas Roll et l’Apple Roll, complétés par deux spécialités qui changent tous les mois. L’intérieur sera aménagé selon le nouveau concept introduit dans le magasin de Bruges. En janvier, le magasin de Gand a également été rénové selon ce nouveau concept.