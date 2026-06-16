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Écrit par Pauline Neerman
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Hawaiian met le cap sur l’Allemagne après avoir franchi le cap des 50 restaurants

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Food16 juin, 2026
Hawaiian CEO Mattijs Hermans

Hawaiian a franchi une étape symbolique au Woluwe Shopping Center : la chaîne belge de poké bowls compte désormais 50 restaurants en Belgique et aux Pays-Bas. Ce chiffre marque d’emblée le coup d’envoi d’une stratégie d’expansion ambitieuse vers l’Allemagne.

Objectif : 150 restaurants d’ici 2030

Hawaiian, fondée en 2018 à Anvers en tant que concept de poké bowls, vise à disposer d’un réseau de 150 établissements d’ici 2030. L’ambition est de devenir un acteur comptant cinquante restaurants sur chacun de ses trois marchés clés : la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. À ce jour, la chaîne compte 38 établissements en Belgique et 12 aux Pays-Bas.

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