Heineken centralise les services d’Alken-Maes aux Pays-Bas, impact sur l’emploi incertain

Une partie des activités du brasseur belge Alken-Maes, connu pour ses bières Cristal, Maes et Hapkin, sera transférée à la société mère Heineken aux Pays-Bas. Le nombre d’emplois qui seront supprimés n’est pas encore connu.

Travailler plus efficacement

Alken-Maes va collaborer plus étroitement avec sa société mère Heineken. Ce sont principalement des emplois administratifs et logistiques qui seront transférés aux Pays-Bas. Le brasseur conservera toutefois une forte présence en Belgique. C’est ce qu’a annoncé mardi l’entreprise à son personnel. L’impact concret de ces plans reste vague. Les brasseries ne devraient pas être touchées.

« Notre objectif est de regrouper certaines ressources et capacités sur l’ensemble des marchés afin de pouvoir travailler et être encore plus efficaces et compétitifs, de réagir plus rapidement aux changements et de continuer à développer les compétences nécessaires pour l’avenir », a-t-il déclaré. « Nous estimons que l’impact sur l’organisation sera limité. Notre ancrage local reste d’une importance cruciale. Tout sera précisé dans les détails dans les prochains jours. »

Heineken est confronté depuis un certain temps à des résultats décevants et a donc annoncé l’année dernière une réorganisation en profondeur, qui entraînerait notamment la suppression de 400 emplois au siège social à Amsterdam. Dans un nouveau plan stratégique quinquennal, le brasseur se concentre sur ses cinq marques phares Heineken, Tiger, Amstel, Desperados et Birra Moretti – les bières belges n’en font donc pas partie. Au début de cette année, le PDG et président Dolf van den Brink a annoncé son départ de Heineken.