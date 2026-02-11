Heineken supprime jusqu’à 6 000 emplois après une année morose

Heineken annonce une réorganisation en profondeur qui entraînera la suppression de 5 000 à 6 000 emplois dans le monde entier. Le géant de la bière a vendu 1,2 % de bière en moins en 2025 et souhaite désormais se réorganiser afin d’économiser 400 à 500 millions d’euros par an.

Nouvelle structure organisationnelle

Heineken a enregistré en 2025 une baisse organique de 1,2 % de son volume, qui s’est établi à 281,6 millions d’hectolitres, ce qui s’est traduit par un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros, en baisse par rapport aux 30 milliards d’euros de l’année précédente. La faiblesse de la conjoncture économique et l’incertitude persistante sur les marchés importants, tels que l’Europe et l’Amérique du Nord et du Sud, ont eu des répercussions négatives. Le PDG Dolf van den Brink, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de mai, souligne que l’accent est désormais mis sur l’accélération de la croissance grâce à une productivité et une efficacité accrues.