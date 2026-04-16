PepsiCo regagne des clients grâce à des chips moins chères

PepsiCo a dépassé les prévisions au premier trimestre, grâce à des baisses de prix efficaces, à des acquisitions stratégiques et à la reprise du secteur alimentaire en Amérique du Nord.

Reprise dans le rayon des chips

Avec un chiffre d’affaires de 19,44 milliards de dollars (18 milliards d’euros), PepsiCo a enregistré une croissance de 8,5 % au premier trimestre 2026. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,61 dollar, bien au-dessus des 1,55 dollars attendus. L’une des évolutions les plus marquantes a été la reprise du secteur alimentaire nord-américain, où PepsiCo a enregistré une croissance en volume de 2 % pour la première fois en plus de deux ans.