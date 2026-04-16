« Les robots et les drones remplaceront bientôt les livreurs de repas »

Les drones et les robots autonomes sont moins chers, plus écologiques et plus efficaces que les livreurs humains, selon les calculs de Barclays dans un nouveau rapport. Le marché de la livraison de repas est à l’aube d’un changement structurel, selon cette analyse. Un rêve futuriste ou, au contraire, un avenir sombre ?

Le dernier kilomètre, un talon d’Achille coûteux

Alors que les livreurs ont longtemps constitué l’épine dorsale des services de livraison de repas, les robots autonomes et les drones prennent peu à peu leur place. Selon le rapport de Barclays intitulé « Robot at the Door: Last-Mile Shift », ces technologies sont d’ores et déjà rentables. À terme, la livraison par robot ne coûterait plus qu’un dollar par livraison, contre 8 à 9 dollars pour un livreur classique.