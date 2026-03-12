Intermarché connaît une croissance plus forte que ses concurrents

Groupement Mousquetaires, le groupe français derrière les chaînes de supermarchés Intermarché et Netto, a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires dans le secteur alimentaire en 2025, principalement grâce à des acquisitions. En Belgique, le détaillant a connu une croissance de plus de 6 %.

Bons résultats à l’international

Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 4,2 % l’année dernière, pour atteindre 48,66 milliards d’euros. Le détaillant fait ainsi mieux que ses grands rivaux E.Leclerc et Carrefour sur son marché domestique. Les chaînes de supermarchés Intermarché et Netto restent les moteurs de la croissance chez Les Mousquetaires, avec un chiffre d’affaires de 34,35 milliards d’euros et une croissance de 5,4 %. Sur le marché français, la croissance est toutefois principalement attribuable à l’acquisition de 248 magasins du groupe Casino, qui représentent ensemble un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’euros.