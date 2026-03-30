[Interview] Comment Marc Veltman (Holie’s, Yeehright!) mène la lutte contre la dépendance au sucre

Comment rendre l’alimentation quotidienne plus saine sans que le consommateur ne se détourne du produit ? C’est la question qui passionne Marc Veltman : après le lancement de Holie’s, un granola sans sucre ajouté, il a développé Yeehright ! : des pâtes à tartiner contenant jusqu’à 80 % de sucre en moins.

Une mission saine

L’entrepreneur néerlandais Marc Veltman, qui avait auparavant fondé Holie’s avec Merick Schoute, est un homme en mission : comment inciter les gens à adopter une alimentation plus saine ? En tant que cuisinier et spécialiste du marketing, il a notamment travaillé comme conseiller culinaire pour Honig, Heinz et Natudis (Wessanen), puis comme consultant pour les marques de distributeurs de détaillants tels qu’Albert Heijn, Jumbo et Plus, ainsi que pour des fabricants agroalimentaires de petite et moyenne taille. Avec sa toute dernière initiative, Yeehright!, il s’attaque désormais, en collaboration avec Oliver Snoek, à l’une des catégories de produits les plus riches en sucre des supermarchés : les pâtes à tartiner sucrées.