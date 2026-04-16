Izy Coffee doit réduire ses activités : « Les coûts montent en flèche »

La chaîne de cafés flamande Izy Coffee va transformer neuf de ses 23 établissements en petits corners, afin de les confier à des entrepreneurs indépendants. Son fondateur, Bart Buyse, est confronté à une hausse des coûts.

« Nous devons agir »

À partir du 1er mai, cinq établissements de la chaîne seront dans un premier temps transformés en Izy Coffee Corners : il s’agit des magasins d’Izegem, Torhout, Tielt, Leuven (Brusselsestraat) et Zeebrugge. C’est ce qu’annonce l’entreprise sur son compte Instagram.

Le PDG Bart Buyse explique ces projets au journal HLN. L’entreprise recherche des repreneurs souhaitant combiner l’exploitation du café avec leur propre activité ou produit, soit dans les locaux actuellement loués, soit dans un lieu de leur choix. Il y a déjà des candidats pour les trois premiers sites. Par la suite, la chaîne souhaite également céder les magasins de Hasselt et les deux plus petites boutiques de Gand. Le siège social de Nazareth pourrait également suivre, même s’il pourrait éventuellement devenir le centre de formation.

La croissance rapide de la chaîne de cafés touche donc provisoirement à sa fin : seuls 14 sites phares dans les grandes villes resteront sous sa propre gestion. Les raisons de ce revirement stratégique ? « Les coûts explosent. Nous devons intervenir. » Les petites succursales ne génèrent pas un chiffre d’affaires suffisant pour supporter les coûts salariaux élevés. À cela s’ajoute l’incertitude due à la situation géopolitique instable. « Je suis convaincu que ce sera une année catastrophique pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans notre pays. Ceux qui ne prennent pas les choses en main dès maintenant se retrouveront en difficulté d’ici six mois », ajoute M. Buyse.