Jumbo essuie un nouveau refus à Geel

C’est déjà la troisième fois que le permis d’implantation d’un supermarché Jumbo à Geel est annulé. La ville, les riverains et un concurrent local s’opposent à l’arrivée de cette chaîne de supermarchés néerlandaise.

Objections

Depuis 2021, Jumbo tente d’obtenir un permis d’environnement pour la construction d’un supermarché sur la Pas à Geel, à un emplacement où un Aldi et un Carrefour Market sont déjà implantés à proximité. En juin, la province a donné son feu vert pour la troisième fois, mais le permis a de nouveau été annulé par le Conseil des litiges en matière de permis.

Tant le collège échevinal de Geel que les riverains et le franchisé local de Carrefour s’opposent à l’arrivée de la chaîne néerlandaise. Les voisins craignent des nuisances liées à la circulation, tandis que la ville préfère ne pas voir de grands magasins supplémentaires s’implanter dans une zone résidentielle, mais plutôt en dehors du périphérique. Un point d’achoppement concerne le parking, qui doit être public et donc accessible à tous, et pas uniquement aux clients.

L’histoire ne s’arrête pas là : la demande est à nouveau renvoyée à la province, rapporte RTV.