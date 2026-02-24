JDE Peet’s : croissance due à une augmentation de 20 % du prix du café

En 2025, JDE Peet’s a dû augmenter considérablement ses prix afin de compenser les prix historiquement élevés des grains de café. La société mère de Douwe Egberts, Senseo et L’OR a augmenté ses prix de 19,5 % en moyenne. Malgré une baisse des volumes, le chiffre d’affaires a tout de même augmenté.

Une inflation sans précédent

L’année dernière, le chiffre d’affaires de JDE Peet’s a augmenté de 12,3 % pour atteindre 9,921 milliards d’euros, mais cette croissance est presque entièrement due à des hausses de prix : le volume a diminué de 4,3 %. L’entreprise parle elle-même d’une « inflation sans précédent du café (vert) » : l’inflation totale des coûts s’est élevée à 1,6 milliard d’euros.