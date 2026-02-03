Jean-Baptiste Santoul va diriger WK Kellogg Co

Après le récent rachat du fabricant de céréales pour petit-déjeuner WK Kellogg Co par Ferrero, l’entreprise a nommé un nouveau directeur : il s’agit de Jean-Baptiste Santoul, qui a acquis une riche expérience internationale chez Henkel et Ferrero.

Un nouveau chapitre

Santoul était jusqu’à récemment directeur des ventes et du développement commercial chez Ferrero Group au siège social de l’entreprise au Luxembourg, et avant cela, il était président et directeur général de Ferrero France. Plus tôt dans sa carrière, Santoul a occupé divers postes de direction chez Henkel en France, en Allemagne, au Benelux et en Afrique du Nord.

La nomination de M. Santoul au poste de directeur des opérations fait suite à la récente acquisition de WK Kellogg Co par Ferrero et marque le début d’un nouveau chapitre pour l’emblématique entreprise de céréales. « C’est un moment crucial pour WK Kellogg Co et pour l’avenir des céréales pour petit-déjeuner en Amérique du Nord, la catégorie créée par M. Kellogg lui-même », a déclaré M. Santoul.

La société a également annoncé que Gary Pilnick, président-directeur général depuis la scission de WK Kellogg Co de Kellogg Company en 2023, a quitté la société à la fin de l’année 2025.