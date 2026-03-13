Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
Jumbo permet aux jeunes de postuler via un chatbot WhatsApp

Food13 mars, 2026

Jumbo lance une plateforme qui permet aux jeunes de postuler en quelques étapes via WhatsApp et de planifier eux-mêmes un entretien en direct. Cette initiative vise à faciliter l’accès à un emploi à temps partiel et à réduire les délais de traitement.

Le recrutement des jeunes exige de la rapidité

Jumbo cible spécifiquement les jeunes âgés de 13 à 21 ans, pour qui le supermarché est souvent le premier employeur. Chaque année, environ 170 000 candidatures pour des emplois à temps partiel sont reçues ; parmi celles-ci, environ 22 000 nouveaux employés sont recrutés.

