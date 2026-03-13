Jumbo permet aux jeunes de postuler via un chatbot WhatsApp

Jumbo lance une plateforme qui permet aux jeunes de postuler en quelques étapes via WhatsApp et de planifier eux-mêmes un entretien en direct. Cette initiative vise à faciliter l’accès à un emploi à temps partiel et à réduire les délais de traitement.

Le recrutement des jeunes exige de la rapidité

Jumbo cible spécifiquement les jeunes âgés de 13 à 21 ans, pour qui le supermarché est souvent le premier employeur. Chaque année, environ 170 000 candidatures pour des emplois à temps partiel sont reçues ; parmi celles-ci, environ 22 000 nouveaux employés sont recrutés.