Jumbo recrute à nouveau un ancien cadre de Lidl

Jumbo Supermarkten a nommé Erwin Meijer au poste de directeur commercial par intérim. Tout comme le CEO Jesper Højer et le directeur des ventes Boudewijn van den Brand, il a travaillé auparavant chez Lidl.

25 ans d’expérience

En tant que directeur commercial par intérim (CCO), Erwin Meijer fait partie de l’équipe de direction et est chargé de la gestion de l’organisation commerciale, notamment des achats et de la gestion des catégories. Depuis février, le CEO Jesper Højer occupait ce poste par intérim.

La nomination d’Erwin Meijer s’inscrit dans le cadre de la structure de direction récemment renforcée de Jumbo, qui regroupe les disciplines commerciales sous la responsabilité d’un seul directeur. Avec cette mesure, Jumbo poursuit le développement de sa nouvelle organisation commerciale, indique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Erwin Meijer possède plus de 25 ans d’expérience dans la distribution alimentaire nationale et internationale. Entre 1996 et 2006, il a été directeur commercial de Lidl aux Pays-Bas et a également travaillé pour le discounter au Portugal et au siège international. Il a ensuite occupé des fonctions de consultant externe pour, entre autres, Ontex, Tom&Co et McKinsey. Ces derniers temps, il était déjà impliqué chez Jumbo en tant que conseiller.

Il est à noter que trois postes au sein de la direction de Jumbo sont actuellement occupés par d’anciens cadres supérieurs de Lidl, puisque le CEO Jesper Højer et le directeur des ventes et de la chaîne d’approvisionnement Boudewijn van den Brand ont eux aussi travaillé pour le discounter allemand : ils y ont notamment tous deux occupé le poste de directeur en Belgique. Peter Isaac, jusqu’à récemment directeur de la filiale belge de Jumbo, venait lui aussi de Lidl, mais a quitté récemment ses fonctions au sein de la chaîne de supermarchés néerlandaise.