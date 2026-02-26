Just Eat Takeaway teste la livraison avec des robots « chantants »

Just Eat lance un projet pilote avec des robots de livraison autonomes à Sunderland, au Royaume-Uni. Dans 99 % des cas, ces robots seraient capables de livrer en quelques minutes sans intervention humaine.

99 % d’autonomie

Dans le centre-ville de Sunderland, douze restaurants livrent désormais des repas par robot. Les clients peuvent choisir parmi une grande variété de cuisines, notamment des hamburgers, des plats britanniques et du thé à bulles, que les robots livrent de manière autonome en quelques minutes. Ceux qui choisissent l’option « livraison par robot » reçoivent une notification à l’arrivée et peuvent déverrouiller le couvercle du robot à l’aide d’un bouton dans l’application.