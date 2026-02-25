Keurig Dr Pepper ravi de racheter JDE Peet’s après des hausses de prix

Keurig Dr Pepper, propriétaire notamment de Lavazza Coffee et Schweppes, a vu ses bénéfices se redresser au quatrième trimestre grâce à des hausses de prix. Le producteur américain de boissons, qui s’apprête à racheter JDE Peet’s, attend avec impatience 2026.

Retour aux bénéfices

Keurig Dr Pepper a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 353 millions de dollars (environ 325 millions d’euros), contre une perte de 144 millions de dollars (132 millions d’euros) un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a augmenté de 10,5 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars (4,14 milliards d’euros), dépassant ainsi les prévisions du marché qui s’élevaient à 4,36 milliards de dollars (4,01 milliards d’euros).