Kraft Heinz suspend ses projets de scission

Kraft Heinz a suspendu son projet de scission de l’entreprise en deux entités distinctes. Le nouveau PDG, Steve Cahillane, souhaite donner la priorité à la croissance et à l’amélioration des performances financières.

Projets d’investissement

En septembre 2025, Kraft Heinz avait annoncé la création de deux entreprises distinctes afin d’améliorer son orientation stratégique et opérationnelle : d’une part, une division américaine spécialisée dans les produits d’épicerie avec des marques telles que Oscar Mayer, Kraft et Lunchables, et d’autre part, une division mondiale spécialisée dans les sauces avec Heinz comme produit phare. Ces projets semblent désormais être « en suspens ».

Le PDG Cahillane, qui vient de prendre la tête de l’entreprise, estime que les opportunités sont plus importantes que prévu et que de nombreux problèmes actuels peuvent être résolus. « Ma priorité est de ramener l’entreprise à une croissance rentable », a déclaré le PDG mercredi. Il a annoncé que l’entreprise allait investir 600 millions de dollars (environ 560 millions d’euros) dans le marketing, les ventes, la R&D et l’amélioration des produits.

Le chiffre d’affaires net total de Kraft Heinz a baissé de 3,5 % en 2025, pour atteindre 24,49 milliards de dollars (environ 22,6 milliards d’euros). L’entreprise a enregistré une perte opérationnelle de 4,7 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros), principalement due à des amortissements de goodwill. Un an plus tôt, elle avait encore réalisé un bénéfice de 1,68 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d’euros).