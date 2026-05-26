Krispy Kreme réussira-t-il là où Dunkin’ Donuts a échoué ?

Krispy Kreme ouvrira cet automne son premier établissement aux Pays-Bas, sous la houlette du même entrepreneur qui avait déjà tenté sa chance avec Dunkin’ – et échoué.

Le même initiateur

Cette expansion est menée par Jafa Holding, basée à Amsterdam, propriété de l’entrepreneur de la restauration Roberto Fava. Il avait déjà été aux commandes du relancement de Dunkin’ Donuts aux Pays-Bas en 2017. L’année dernière, la chaîne a toutefois fait faillite, pour la deuxième fois aux Pays-Bas. Un redémarrage a toutefois eu lieu avec la plupart des cinquante magasins.