Toshifumi Suzuki, l’homme qui a fait le succès de 7-Eleven, est décédé

Toshifumi Suzuki, considéré comme le père du « konbini » ou de la supérette japonaise, est décédé à l’âge de 93 ans. Il n’était pas le fondateur de 7-Eleven, mais c’est lui qui a fait de cette chaîne un succès mondial.

La plus grande chaîne de magasins de proximité au monde

L’ancien président de Seven & i Holdings, le groupe propriétaire de 7-Eleven, est décédé le 18 mai d’une insuffisance cardiaque, a annoncé l’entreprise lundi dernier. Toshifumi Suzuki peut être considéré comme une figure emblématique du commerce de détail moderne : il est en effet à l’origine du succès mondial de la célèbre chaîne de magasins de proximité, qui, avec 85 000 points de vente dans une vingtaine de pays, est la plus grande au monde.

Il n’était toutefois pas le fondateur de 7-Eleven, mais c’est avec le groupe de distribution Ito-Yokado (aujourd’hui une filiale de Seven & i Holdings), en partenariat avec l’entreprise américaine Southland Corporation, qu’il a ouvert le premier magasin japonais à Tokyo, en mai 1974. Lorsque le propriétaire américain de la marque a connu des difficultés financières, dans les années 1990, le groupe japonais en a pris le contrôle.

Une large gamme de services

Bien que le Japon disposait déjà d’un réseau dense de magasins de quartier, la chaîne a connu un succès sans précédent grâce à une chaîne logistique extrêmement bien organisée, une large gamme de services et des horaires d’ouverture étendus, sept jours sur sept. Les magasins vendaient et vendent non seulement des produits alimentaires frais, des boissons, des plats préparés, des sandwichs et des articles de toilette, mais ont également été les premiers à proposer des services tels que le paiement, le développement de photos ou l’envoi de colis. C’est ainsi que 7-Eleven est devenu l’exemple type du magasin de proximité japonais, ou « konbini », un terme qui fait référence à l’anglais « convenience ».

L’influence de Toshifumi Suzuki sur le succès mondial de 7-Eleven est indéniable. En 2016, ce dirigeant visionnaire a quitté le groupe. Ces dernières années, la société mère a subi la pression des actionnaires en raison de la baisse de ses bénéfices. Une offre de rachat de la société canadienne Alimentation Couche-Tard a échoué. L’année dernière, le groupe a annoncé d’importants investissements, avec des projets d’ouverture de 1 300 nouveaux magasins en Amérique du Nord et de 1 000 au Japon au cours des cinq prochaines années.