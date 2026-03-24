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Écrit par Pauline Neerman
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La brasserie The Musketeers rachète les bières Triporteur

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Food24 mars, 2026

La brasserie The Musketeers, située à Sint-Gillis-Waas, rachète la Belgian Original Maltbakery and Brewery (BOM Brewery) de Roulers et ajoute ainsi la gamme de bières Triporteur à son portefeuille.

Intégration verticale

La brasserie du Waasland intègre pleinement BOM Brewery dans son organisation : les bières Triporteur seront désormais brassées et distribuées exclusivement depuis Sint-Gillis-Waas. « Cette acquisition est une occasion unique de réunir deux histoires de bière fortes », selon les fondateurs Kristof De Roo et Stefaan Soetemans.

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