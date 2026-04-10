La centrale d’achat de Carrefour, Eureca, se voit infliger une amende de 6,1 millions d’euros

Les autorités françaises infligent une amende de 6,1 millions d’euros à Eureca, filiale de Carrefour. La centrale d’achat aurait signé trop tardivement des contrats avec des fournisseurs, mais Carrefour conteste cette accusation.

Troisième amende cette année

L’autorité régionale de la concurrence d’Occitanie inflige cette amende à la suite d’une enquête menée par l’Autorité de la concurrence. Celle-ci a constaté 19 infractions à l’obligation de signer les contrats avec les fournisseurs au plus tard le 1er mars (dans ce cas, de 2025). Eureca négocie pour le compte de Carrefour avec de grandes marques internationales.