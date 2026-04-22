La crise du lait infantile et la guerre en Iran pèsent sur les résultats de Danone

La croissance ralentit quelque peu chez Danone, qui subit en Europe les conséquences du rappel de produits de nutrition infantile et du conflit au Moyen-Orient. Les ventes de produits laitiers sains tels que le skyr et le kéfir sont en hausse.

Baisse pour les aliments pour bébés

Au premier trimestre de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires de Danone a progressé de 2,7 % pour atteindre près de 6,71 milliards d’euros. 1,5 % de cette hausse est attribuable à une amélioration du mix de volumes, les 1,2 % restants à des hausses de prix. C’est dans la région Asie-Pacifique (+6 %) et dans les deux Amériques (+3,4 %) que Danone a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le groupe n’a en revanche progressé que de 0,6 %.