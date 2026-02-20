L’engouement pour les protéines stimule le chiffre d’affaires de Danone

Danone a connu une croissance plus forte que prévu en 2025, en partie grâce à la forte demande en produits laitiers riches en protéines et fonctionnels. Le rappel des aliments pour bébés contaminés n’a jusqu’à présent pas eu de conséquences financières majeures.

Chiffres à deux chiffres

Le chiffre d’affaires de Danone s’est élevé à 27,2 milliards d’euros l’année dernière, avec une croissance comparable de 4,5 % qui peut être ventilée en 2,7 % de croissance en volume et 1,8 % d’augmentation des prix. La demande de produits fonctionnels et riches en protéines, qui a connu une croissance à deux chiffres, a donné un élan supplémentaire aux performances européennes. Activia a de nouveau enregistré une croissance.