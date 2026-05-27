La filiale allemande d’Oil & Vinegar en situation d’insolvabilité suite à la faillite de la société mère

Les activités allemandes d’Oil & Vinegar font désormais l’objet d’une procédure d’insolvabilité provisoire. L’exploitant de dix-neuf magasins en propre et de trois franchises en Allemagne a demandé à bénéficier d’une protection contre ses créanciers après la faillite de la société mère néerlandaise en avril.

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Au cours des derniers mois, la filiale allemande a dû faire face à la frilosité des consommateurs, à la hausse des prix de l’énergie et à l’inflation, mais selon le liquidateur, « la cause directe » de la demande d’insolvabilité reste la faillite de la holding néerlandaise. C’est ce que rapporte le Lebensmittel Zeitung.