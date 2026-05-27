Les boulangeries bruxelloises La Fleur du Pain passe entre les mains du boulanger de l’Élysée

La chaîne de boulangeries bruxelloise La Fleur du Pain accueille un nouvel actionnaire majoritaire. Son fondateur, Laurent Richard, cède 80 % de ses parts à la boulangerie de luxe parisienne Lalos, connue pour approvisionner les restaurants étoilés, Roland Garros et l’Élysée.

Premier pas hors de Paris

La Fleur du Pain compte aujourd’hui six points de vente à Bruxelles, mais selon le journal économique L’Echo, Laurent Richard souhaite se retirer progressivement de la gestion quotidienne de l’entreprise. Frédéric Lalos, fondateur du groupe de boulangerie français du même nom, prend donc les rênes de l’entreprise.