Lidl dépasse Morrisons et devient la cinquième chaîne de supermarchés au Royaume-Uni

Lidl a dépassé Morrisons et est désormais la cinquième plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni. Le discounter allemand a vu son chiffre d’affaires augmenter de 8,8 %, tandis que Morrisons n’a progressé que de 1,3 %.

Une destination attractive pour les courses hebdomadaires

Le marché britannique de la grande distribution alimentaire connaît un bouleversement plus que symbolique : Lidl ravit la cinquième place à Morrisons, qui a désormais complètement disparu de ce qu’on appelait autrefois les « big four », les quatre chaînes de supermarchés traditionnelles (Tesco, Sainsbury’s, Asda et Morrisons) qui ont dominé le paysage de la grande distribution pendant des décennies. Aldi s’était déjà emparé de la quatrième place il y a quelques années et talonne désormais le numéro trois, Asda. La croissance rapide de Lidl et d’Aldi s’explique en partie par les performances médiocres d’Asda et de Morrisons, qui ont tous deux été rachetés par des fonds d’investissement.

Selon les données de Worldpanel by Numerator, Lidl a atteint une part de marché record de 8,6 % au cours des 12 semaines précédant le 17 mai. Il s’agit d’une croissance significative par rapport à la part de marché de 1,4 % que détenait Lidl il y a 25 ans. Le discounter a mis en œuvre une stratégie d’expansion couronnée de succès et a réussi à se positionner comme une destination attractive pour les achats hebdomadaires, surtout en cette période de hausse des coûts, où les consommateurs recherchent des options abordables.

Depuis son lancement au Royaume-Uni en 1994, Lidl a étendu son réseau à 1 000 magasins et 13 centres de distribution, avec un effectif de 35 000 employés en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Pour l’exercice clos en février 2025, le chiffre d’affaires de Lidl GB a augmenté de 8,3 % pour atteindre 11,7 milliards de livres sterling (environ 13,6 milliards d’euros), tandis que le bénéfice a plus que doublé pour s’établir à 156,8 millions de livres sterling (environ 177,7 millions d’euros).