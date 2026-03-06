La plus grande marque de cavas, Freixenet, désormais entièrement détenue par Dr. Oetker

Le rachat de Freixenet, la célèbre maison espagnole de cava, par le groupe allemand Henkell (filiale du groupe Oetker) marque la fin définitive d’une époque. L’entreprise familiale est désormais entièrement détenue par des intérêts étrangers.

Des centaines de millions de bouteilles par an

Avec des ventes annuelles d’environ 200 millions de bouteilles, Freixenet est depuis des décennies le leader incontesté du marché du cava. Fondée en 1914 par Pedro Ferrer Bosch et Dolores Sala Vivé, l’entreprise est devenue une icône mondiale, en partie grâce à sa bouteille noire caractéristique. Pedro Ferrer, vice-président et descendant de la famille fondatrice, qualifie cette vente de « moment émouvant », mais souligne que Freixenet est « entre de bonnes mains ».