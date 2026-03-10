La première pharmacie Yoboo illustre l’approche santé de Colruyt Group

Colruyt Group renforce ses ambitions en matière de santé avec l’ouverture d’une première pharmacie Yoboo. « Nous devenons un détaillant alimentaire et santé. La prévention est notre ligne directrice », déclare le PDG Stefan Goethaert.

Accompagnement en matière de mode de vie

Depuis 2023, Colruyt Group participe à la plateforme de santé numérique Yoboo, qui aide les gens en leur fournissant des conseils de santé personnalisés. Cette plateforme s’étend désormais aux pharmacies physiques : l’ancienne pharmacie Noorderlaan à Anvers, où Yoboo a vu le jour il y a dix ans, a été la première à être transformée en pharmacie Yoboo Leefstijlapotheek (« pharmacie de mode de vie ») ». Outre les services et produits pharmaceutiques habituels, celle-ci propose également des conseils en matière de mode de vie. Les consommateurs peuvent s’adresser à un professionnel de la santé disponible toute la journée sans rendez-vous. Un kiosque permet aux gens de mieux comprendre leur état de santé. Vous pouvez également vous y rendre pour une analyse de la peau.

La pharmacie vend des autotests pour, entre autres, la santé intestinale, la combustion des graisses et le taux de glycémie. Outre des compléments alimentaires et des aliments pour sportifs, vous y trouverez également une gamme adaptée d’aliments sains, tels que les barres et les granolas Okono, les légumes fermentés Klejman, le kombucha Yugen, le kéfir Kult, les produits biologiques de la gamme Bio-Planet et même une référence Boni Bio : les noix du Brésil.

Rendre la vie saine accessible

« Nous voulons rendre la vie saine simple, accessible et abordable pour tous », déclare le PDG Stefan Goethaert. « Nous connaissons assez bien nos 4 millions de clients et nous savons qu’ils ont des questions sur la santé. Quelles initiatives pouvons-nous mettre en place en tant que Colruyt Group ? La prévention est notre ligne directrice : nous devenons un détaillant alimentaire et de santé. »

80 % des boîtes-repas Foodbag sont déjà conformes aux prescriptions de l’Organisation mondiale de la santé, précise-t-il. La marque maison Boni mise également sur une alimentation plus saine. Les centres de fitness Jims incitent les gens à faire de l’exercice, la chaîne de magasins de vélos Bike Republic veut que tout le monde enfourche un vélo. Les ateliers de la Colruyt Academie portent souvent sur la santé. Il y a la pharmacie en ligne Newpharma, et il existe également un lien avec le service de courses Collect&Go, car les ingrédients des recettes recommandées apparaissent immédiatement dans un panier d’achats en ligne si vous le souhaitez.

Écosystème

« C’est un écosystème qui tient la route », explique le CEO, qui souligne que Colruyt Group s’inscrit dans une perspective à long terme. La santé doit devenir aussi rentable que l’alimentation pour le groupe. Newpharma et Jims contribueront à la rentabilité dès l’exercice en cours. « Cet endroit est un jalon important, où tout se rejoint dans une approche intégrée », ajoute M. Goethaert. « Nous construisons un réseau pour tous les Belges, y compris en Wallonie. »

Ne vous attendez toutefois pas à voir immédiatement apparaître une chaîne de pharmacies Yoboo : le magasin d’Anvers peut être considéré comme une sorte de premier magasin phare. À terme, Colruyt Group pourrait également transformer ses quatre autres pharmacies (deux à Halle, une à Zwijndrecht et une à Namur), mais l’objectif principal est surtout que les pharmaciens indépendants se lancent avec Yoboo. 50 d’entre eux sont déjà affiliés à la plateforme et plus de 100 ont suivi la formation.