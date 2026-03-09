La salade cultivée par hydroponie débute dans les rayons des supermarchés en Allemagne

Le groupe allemand de supermarchés Rewe commercialise pour la première fois des mélanges de salades issues de la culture hydroponique. La salade pousse sans terre dans des bassins d’eau et reste fraîche jusqu’à sept jours de plus, selon l’entreprise. Le discounter Penny propose également ces salades dans ses rayons.

Plus rapide et plus économique

Après quatre ans de développement, Endless Summer est prêt à être lancé : sous ce nom de projet, l’entreprise Gemüsebau Steiner, située en Haute-Bavière, cultive de la laitue à couper dans un système hydroponique pour le groupe de supermarchés Rewe. Les plantes poussent dans l’eau, dans quatre hectares de serres qui utilisent la chaleur géothermique. Selon Rewe, cela permet d’économiser environ 3 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an.